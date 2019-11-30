За последнее время заболеваемость синуситами возросла примерно в два раза, а число больных, госпитализированных по поводу патологии носа и околоносовых пазух, ежегодно увеличивается на 1,5-2%. В настоящее время пациенты с синуситом составляют 40-50% оториноларингологических больных, находящихся на стационарном лечении. Актуальность изучения проблемы синуситов обусловлена тем, что острые и хронические синуситы нередко являются причиной тяжелых орбитальных и внутричерепных осложнений.

Типичными возбудителями внебольничного острого синусита являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, реже идентифицируются Moraxella catarralis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus аureus.

Типичными проявлениями синусита являются затрудненное носовое дыхание, патологические выделения из носа, ощущения тяжести, дискомфорта, боли в носо-лицевой области. Наряду с локальными проявлениями, воспалительный процесс в околоносовых пазухах может сопровождаться системными изменениями. При этом на первый план обычно выходят такие симптомы, как головная боль, слабость, недомогание, повышенная утомляемость, лихорадка.

Диагностика синусита ставится на основе осмотра носовой полости, рентгеновских обследований околоносовых пазух или на основе компьютерной томографии. Важную роль в течении "трудного" синусита играет взаимодействие организма человека и потенциального возбудителя, рост резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Это обусловлено влиянием на течение патологического процесса в слизистой оболочке носа и околоносовых пазухах инфекции в виде биоплёнок. Бактерии в биоплёнке становятся более устойчивыми к действию антибиотиков и защитных факторов организма.

При лечении синусита нужно снять отечность слизистой носовой полости и восстановить сообщение синусов с носовой полостью. Чтобы снять отечность слизистой используются препараты в форме спрея, капель и аэрозоля. Препараты этой группы обладают сосудосуживающим действием и помогают снять отечность. В зависимости от тяжести и стадии заболевания используются антибиотики, антигистаминные препараты. Параллельно с проводимой лекарственной терапией, назначаются препараты усиливающие иммунитет, уменьшающие воспаление, улучшающие эвакуацию выделяющегося гноя. В лечении "трудного" синусита важную роль играют препараты, разрушающие бактериальную биоплёнку.

Для быстрого и эффективного лечения синусита нельзя заниматься самолечением, нужно обязательно обратиться к врачу-оториноларингологу (ЛОР).

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