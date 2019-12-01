Заведующий оториноларингологическим отделением московской поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", какую угрозу для здоровья несут в себе маленькие наушники и как избежать травм органов слуха, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, вред несет громкость, с которой многие слушают музыку с помощью наушников-вкладышей.

"Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму", - объяснил врач.

Наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче, рассказал Азаров. Это и создает звуковую травму.