https://news.day.az/medicine/1181123.html Врач рассказал, какие наушники опасны
Врач рассказал, какие наушники опасны
Заведующий оториноларингологическим отделением московской поликлиники № 52, отохирург Павел Азаров рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", какую угрозу для здоровья несут в себе маленькие наушники и как избежать травм органов слуха, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, вред несет громкость, с которой многие слушают музыку с помощью наушников-вкладышей.
"Вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если это слышат окружающие? Человек сам себе наносит звуковую травму", - объяснил врач.
Наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче, рассказал Азаров. Это и создает звуковую травму.
По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.
"Там уже большие динамики. Они меньше вреда наносят", - пояснил Азаров.
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