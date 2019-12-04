Если при диабете не контролировать уровень сахара в крови должным образом, в результате может появиться ряд проблем, включая почечную недостаточность, болезни сердца и инсульт. По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Это состояние называется диабетическая дермопатия и проявляется оно в виде круглых, красноватых или светло-коричневых поражений. Согласно статистике, симптом наблюдается приблизительно у 50% людей с диабетом 2 типа.

Как отмечают специалисты, состояние вызвано повреждением нервов и кровеносных сосудов. А поскольку при диабете поражаются участки тела с наименьшим количеством мышц и жира, то возникают поражения кожи.

Среди других симптомов диабета 2 типа выделяют частые позывы к мочеиспусканию, чувство постоянной жажды и неожиданные проблемы со зрением.

Однако медики предупреждают, что у некоторых людей признаки заболевания могут и вовсе отсутствовать и обнаружить его удастся только во время очередного планового обследования.