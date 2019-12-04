Чем могут навредить антибиотики и почему нельзя назначать их самим себе? Какую медвежью услугу мы при этом оказываем своему организму? Рассказывает врач медицинской профилактики Ольга Бачурина, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Чем вредны антибиотики

Почему-то у многих сложился стереотип о том, что чуть ли не при каждом чихе нужно принимать антибиотики. Мало того, что взрослые "назначают" их сами себе, они же "прописывают" их детям, тем самым оказывая организму медвежью услугу. Нельзя принимать антибиотики бесконтрольно. Почему? Попытаемся разобраться в вопросе более детально.

- Дело в том, что никакие ОРВИ вообще не лечатся антибиотиками, - говорит Ольга Бачурина, врач Воронежского центра медицинской профилактики. - Они совершенно бесполезны от вирусов. Зато навредить себе или близким при их бесконтрольном применении можно серьезно. После ОРВИ различные осложнения, как правило, вызываются уже не вирусами, а бактериями. Что же мы делаем, принимая антибиотики "по чуть-чуть, на всякий случай"? Мы не только губим свою нормальную микрофлору, нарушая хрупкий природный баланс, безвинно страдаем от побочных эффектов, которые никто не отменял, но и формируем устойчивость патогенных бактерий, которые могут присутствовать на данный момент в нашем организме, но пока что себя никак не проявляют (наш иммунитет справляется с ними самостоятельно). То есть, начинаем лечить то, чего пока еще нет. Понемногу выжившие в таких условиях бактерии становятся невосприимчивы к антибиотикам, поэтому, если все же вторичная бактериальная инфекция "разыграется", мы уже не сможем ее побороть. По крайней мере, теми антибиотиками, которые вы уже принимали и к которым бактерии уже "привыкли". А значит, врачу придется назначать какие-то другие антибиотики или вообще использовать их в сочетании друг с другом.

Сейчас, по словам Ольги Юрьевны, во всем мире существует большая проблема - множественная устойчивость микроорганизмов к большинству имеющихся антибиотиков. Все труднее и труднее найти те, которые будут эффективны в данном конкретном случае, особенно у часто болеющих, ослабленных людей.

С чем это связано?

А проблема эта возникла как раз потому, что люди бесконтрольно принимают антибиотики. Для того, чтобы избежать "привыкания" бактерий к лекарствам, правила три:

- Ни в коем случае не "назначайте" антибиотики самим себе и близким.

- Покупайте только те лекарства, которые назначил врач.

- Соблюдайте предписания доктора о том, как принимать лекарства. Если врач сказал, что нужно лечиться антибиотиком семь дней, значит именно это и нужно делать. Если вы, пропив лекарства, к примеру, три дня, и почувствовав облегчение, бросите его принимать (или будете принимать нерегулярно, снижать назначенную дозу), то можете не до конца "задушить" бактерии (останутся наиболее стойкие). Через некоторое время эти микробы могут вновь размножиться и вызвать очередное заболевание. Только они будут уже нечувствительны к тому антибиотику, который вы принимали ранее. Если же вы заразите этими "супербактериями" еще кого-нибудь, особенно человека с ослабленным иммунитетом, маленького ребенка или пожилого человека с массой сопутствующих заболеваний (а это ограничивает круг разрешенных лекарств), для них это событие вообще может оказаться фатальным.

В идеале для того, чтобы назначить вам антибиотики, врач должен сделать посев, чтобы проверить чувствительность к ним бактерий. Но иногда бывают экстренные ситуации, когда нужно срочно начать принимать антибиотики широкого спектра действия, например, при той же ангине. Опять же, это назначение должен сделать именно врач. Самолечение приведет к вышеперечисленным результатам.

"Природных антибиотиков не существует"

Иногда люди впадают в другую крайность, считая, что в деле борьбы с болезнью им могут помочь так называемые "природные антибиотики", к которым относят лимон, малину, имбирь, лук, чеснок и некоторые другие продукты питания. Насколько оправдана эта точка зрения?

- "Природных антибиотиков" в данном контексте не существует (здесь мы не говорим об антибиотиках, выделенных учеными из природного сырья и превращенных в лекарственные препараты - например, о пенициллине, выделенном из плесени) - уверяет Ольга Бачурина. - Скорее можно говорить о тех продуктах, которые повышают общую сопротивляемость организма. Конечно, если у человека присутствует какой-то скрытый имуннодефицит, то применение поливитаминных препаратов или продуктов, содержащих в значительной мере нужные витамины, может укрепить иммунитет, облегчить течение заболевания.

Вообще сбалансированное питание - это всегда хорошо. И для профилактики, и для жизненного тонуса в целом. Да, в той же малине есть химические вещества, которые помогают потоотделению, а, соответственно, снижению температуры. Но малина, мед и другие народные снадобья являются симптоматическими средствами (притом не самыми мощными) и никак не влияют на развитие инфекции.

То есть получается, что если человеку, к примеру, давно пора обратиться к врачу и для лечения, скорее всего, будут необходимы антибиотики, а он не сделает этого и будет продолжать пить малину в лошадиных дозах, дело может закончиться весьма плачевно.

Советы тем, кто уже заболел

При определенных симптомах и если есть подозрения на то, что у вас грипп или ангина, нужно обязательно обратиться к врачу.

Если вышеуказанных симптомов нет, у вас присутствуют типичные симптомы ОРВИ (заложенность носа, насморк, першение в горле, умеренное повышение температуры, головная боль и др.) и болезнь протекает не в столь тяжелой форме, нужно:

Пить по возможности больше жидкости. Считается, что питье должно быть теплым или даже горячим, врачи других стран говорят о том, что температура жидкости не столь важна, главное, чтобы ее было достаточно для восполнения потерь влаги при повышенном потоотделении, предотвращения обезвоживания и снижения интоксикации. Как, кстати, не столь важно и то, что именно вы будете пить - чай с малиной, лимоном, морс, компот или простую воду.

Не нужно заставлять себя есть, если вы этого не хотите. Недаром врачи в основном прописывают растительно-молочную диету при ОРВИ. Организму и так тяжело справляться с инфекцией, он отдает на это все силы, поэтому не стоит заставлять его переваривать какую-то тяжелую пищу.

Если вы заболели, лучше остаться дома и никуда не ходить, дабы не заражать окружающих и не рисковать самому - при вирусных инфекциях ослабляется общая сопротивляемость организма, и легко получить осложнения, вызванные своими или чужими бактериями.

По этой же причине следует почаще делать влажную уборку и проветривать помещение. Хорошо, если воздух в комнате будет дополнительно увлажняться - это поможет слизистым оболочкам дыхательных путей бороться с инфекцией, облегчит неприятные симптомы.