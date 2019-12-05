Заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова, доктор медицинских наук Константин Титов рассказал о видах онкологических заболеваний, наиболее распространенных у молодежи, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Он также дал советы про профилактике рака для подростков и детей.

Врач рассказал, что до 35 лет случаи возникновения злокачественных опухолей достаточно редки. У молодых людей, в основном, онкология возникает по причине неправильного питания и курения. Он отметил, что в "группу риска" попадают любители сладкого и фастфуда. Титов пояснил, что быстрые углеводы и малоподвижный образ жизни вызывают ожирение, а лишний вес, в свою очередь, провоцирует рак. Очень вредно и опасно курение любого вида, от сигарет до кальянов и "вейпов" - дым и паровые глицериновые смеси содержат канцерогены. Немаловажную роль играет и генетика.

- Если у ваших предков по какой-то линии повторялись онкологические заболевания, вам необходимо проконсультироваться с генетиком, сдать анализы. Это лучше начинать с 18 лет.

Он также предупредил, что молодые девушки, начавшие половую жизнь, должны регулярно посещать гинеколога и проводить обследование на предмет выявления рака шейки матки. Это заболевание вызывается папилломовирусом. Его можно предупредить, если в 12 - 13 лет пройти вакцинацию.

- К наследственным заболеваниям можно отнести рак молочной железы. Он может проявиться у девушек рано, до 35 лет. В молодом возрасте могут быть лимфомы - опухоли лимфатических узлов. У юношей в период полового созревания может образоваться рак яичек - злокачественная опухоль классифицируются как семинома. Существуют и несеминомные опухоли. Причины - наследственность, либо, неправильное опущение яичек. Первичный признак семиномы - бессимптомное "распухание" яичка. У 20 процентов больных такое увеличение связано с болями.

В молодом возрасте также диагностируется лейкоз - рак крови и онкологические заболевания кроветворной и лимфатической тканей - гемобластозы. Врач назвал их болезнями детей, подростков и молодых людей.

- В целом, злокачественные опухоли - болезнь пожилого и старческого возраста. Для молодых это редкие формы заболеваний. Чем дольше человек живет, тем больше имеет шансов "дожить до своего рака". Плохая экология, курение, гормональные расстройства, вирусы - сопутствующие факторы онкологических заболеваний. Они способствуют возникновению мутаций и образованию неконтролируемых колоний клеток.

Консультант объяснил, что при обнаружении злокачественной опухоли на первой стадии 85 - 90 процентов пациентов излечиваются полностью. Зачастую при своевременном вмешательстве не нужна даже химиотерапия. Анализ всей статистики онкологии, включая старшие возрастные группы больных и поздние обращения, говорит об успехе в каждом втором случае.