Даже если лекарство продается без рецепта, это не значит, что оно абсолютно безвредно. Врачи не рекомендуют принимать нестероидные противовоспалительные средства для облегчения симптомов простуды и гриппа, такие таблетки могут только усугубить тяжесть состояния, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Также обезболивающие препараты могут вызывать головную боль, этот последствие проявляется у людей, принимающих более 15 таблеток в месяц.

В издании American Family Physician Journal вышла статья, посвященная эксперименту, в ходе которого стало известно, что в 20% случаев злоупотребление таблетками для снятия боли приводит к почечной недостаточности.

Кроме того, обезболивающие препараты вполне могут вызывать зависимость, а при отмене может развиваться абстинентный синдром.