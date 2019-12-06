Небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком, следует из исследования Национальных институтов здравоохранения США. Научная работа опубликована на сайте JAMA Network, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи изучили информацию о более чем 140 тысячах американских граждан, собиравшуюся в среднем в течение 12,5 лет, и выяснили, что из тех, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, была ниже смертность после развития рака простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника.

Однако, подчеркивают исследователи, подобная закономерность обнаружена лишь у людей с нормальным весом - у испытуемых с весом ниже или выше нормы такого эффекта от аспирина не нашли.

Также авторы научной работы признали, что необходимы дальнейшие исследования для выявления закономерности между индексом массы тела и эффективностью аспирина как потенциального средства для предотвращения онкологических заболеваний.

В последние годы у ученых возродился интерес к аспирину и другим лекарствам на базе салициловой кислоты, которые, как показали опыты, обладают сильными противораковыми свойствами. Аспирин, по словам медиков-экспериментаторов, способен в несколько раз усиливать эффективность иммунотерапии, а также самостоятельно бороться с лейкемией, раком прямой кишки и рядом других опухолей и повысить шансы на выживание после химиотерапии на 15-20 процентов.

С другой стороны, многие регулирующие органы, в том числе американская FDA (Food and Drug Administration), не рекомендует или даже запрещает принимать аспирин из-за того, что он может вызвать кровотечения, инсульты и усиливать язвы, поскольку обладает свойством растворять тромбы в сосудах мозга и кишечника.