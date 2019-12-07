Безболезненные роды еще не придумали. Врачи сравнивают такую боль с переломом костей и с операцией по удалению аппендицита без наркоза. Но, оказывается, есть боли, которые переносятся гораздо сильнее, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Невралгия тройничного нерва

Это хроническое заболевание, которое также называют болезнью Фозергилла. Тройничный нерв начинается под глазами и идет вниз к челюсти. Его защемление приводит к непереносимой боли. Для избавления от невралгии тройничного нерва используются противоэпилептические средства. Если же они не помогают, то лечат хирургическим вмешательством.

Защемление полового нерва у мужчин

Причин для его возникновения множество - от неудачного падения до удара коленом ниже пояса. Эти сильнейшие кратковременные боли проходят по всей длине полового нерва. Он идет по органам малого таза, мышцам и коже промежности, мошонки, пениса и мочеиспускательного канала.

Кластерная головная боль

Эксперт по болевым реакциям из госпиталя Джона Хопкинса Пол Кристо считает, что эта боль самая сильная из всех возможных. Обычно болит с одной стороны черепа, в районе глаз. Приступ может длиться более трех часов. Кластерная головная боль чаще всего наблюдается у мужчин.

Рефлекторная симпатическая дистрофия

Возникает после повреждения тканей любой степени тяжести. Рефлекторная симпатическая дистрофия наименее изучена в медицине. Проявляется спонтанной ярковыраженной болью. Некоторые люди умоляют врачей, чтобы они им ампутировали конечность, лишь бы избавиться от страданий.