Вы удивитесь, но вода, которую советуют пить литрами каждый день, может нанести вред. Day.Az со ссылкой на Рамблер передает, в каких случаях лучше отказаться от воды.

Вместе с острой пищей

После того, как вы съели перец чили, карри или другую острую пищу, ваша слизистая начинает гореть огнем. И первое, что вы захотите сделать - выпить воды. Только вот делать этого категорически нельзя. Вода распространит капсаицин (вещество, которое как раз вызывает чувство жжения) во рту и пищеводе. Поэтому вместо воды медики рекомендуют запивать острую пищу молоком, которое растворяет молекулы капсаицина.

Когда вы стоите

Специалисты считают, что воду лучше пить в положении сидя. Дело в том, что, когда вы сидите, жидкость на какое-то время задерживается в желудке, прежде чем попасть в двенадцатиперстную кишку. А когда вы стоите, вода не успевает задержаться и сразу попадает в мочевой пузырь и оставляет в нем осадки, и в дальнейшем могут появиться проблемы с почками.

Перед сном

Вода может нарушить режим сна, так как ночью вы захотите в туалет. Если не сделать это вовремя, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с мочевым пузырем. Также вода дает лишнюю нагрузку на почки, которые в ночное время работают не так интенсивно, как днем, поэтому утром вы можете проснуться с отекшими ногами и мешками под глазами. Еще ночью метаболизм замедляется, так что лучше не нагружать организм лишней жидкостью.

Во время тренировки

Вода увеличивает объем крови, следовательно, создает нагрузку на сердечную мышцу. Результатом может стать диагноз "спортивное сердце", который сопровождается такими симптомами, как брадикардия, систолический шум и дополнительные сердечные тоны. Если во время физических нагрузок возникла жажда, то нужно снизить темп и отдохнуть. И только когда частота пульса, дыхания и артериальное давление придут в норму, можно будет выпить воды.