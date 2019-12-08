https://news.day.az/medicine/1183203.html Ученые объяснили опасность употребления газировки
Ученые объяснили опасность употребления газировки
Ученые объяснили, почему опасно пить газировку. По их словам, напиток может привести к болезням мозга, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По данным специалистов, люди, которые часто употребляют газировку, рискуют подвергнуться инсульту и деменции.
Кроме того, из-за данных напитков головной мозг уменьшается в объеме, что негативно сказывается на памяти.
Как уточнили исследователи, наибольшую опасность представляют напитки, в составе которых содержатся сахарозаменители.
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