Ученые объяснили, почему опасно пить газировку. По их словам, напиток может привести к болезням мозга, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным специалистов, люди, которые часто употребляют газировку, рискуют подвергнуться инсульту и деменции.

Кроме того, из-за данных напитков головной мозг уменьшается в объеме, что негативно сказывается на памяти.

Как уточнили исследователи, наибольшую опасность представляют напитки, в составе которых содержатся сахарозаменители.