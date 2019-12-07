Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Лазуренко в разговоре с телеканалом "Звезда" посоветовала не проводить подобные опыты на своем организме.

Она подчеркнула, что попробовать интервальное голодание можно, если врачи полностью обследовали человека и только после консультации специалиста.

Кроме того, люди, имеющие лишний вес, часто страдают сахарным диабетом. Врач отметила, что периодичность приемов пищи при этом заболевании играет важную роль.

Страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта также не могут голодать длительное время.

"Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии", - пояснила Лазуренко.

Эндокринолог назвала восьмичасовой перерыв между приемами пищи лучшим вариантом. Правильное питание, а также умеренная физическая нагрузка, по мнению врача, помогут сбросить вес.

