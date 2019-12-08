https://news.day.az/medicine/1183367.html Медики назвали самую проблемную группу крови
Медики назвали самую проблемную группу крови
Западные ученые обнаружили, что группа крови человека прямо влияет на его здоровье.
Среди всех групп самой "сложной" считается четвертая группа крови с отрицательным резусом, сообщает Day.Az со ссылкой на "Московский Комсомолец".
Если у этих людей рождается более двух детей, то они будут однополыми. Эти люди склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также могут иметь проблемы с системой желудочно-кишечного тракта.
Для поддержания своего здоровья обладатели этой группы должны правильно питаться, уменьшить потребление жирных продуктов. А в свой рацион следует добавить мясо кролика или индейки.
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