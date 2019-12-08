Западные ученые обнаружили, что группа крови человека прямо влияет на его здоровье.

Среди всех групп самой "сложной" считается четвертая группа крови с отрицательным резусом, сообщает Day.Az со ссылкой на "Московский Комсомолец".

Если у этих людей рождается более двух детей, то они будут однополыми. Эти люди склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также могут иметь проблемы с системой желудочно-кишечного тракта.

Для поддержания своего здоровья обладатели этой группы должны правильно питаться, уменьшить потребление жирных продуктов. А в свой рацион следует добавить мясо кролика или индейки.