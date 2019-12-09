Синий свет имеет сомнительную репутацию, именно он обвиняется в том, что вызывает бессонницу и вредит зрению, и именно его охотнее всего излучают персональные электронные устройства, с которыми люди в 21 веке предпочитают проводить вечера. Синий свет - это самый коротковолновый диапазон видимого излучения, который наиболее интенсивно рассеивается в воздухе, и, соответственно, самый опасный для здоровья, поскольку с легкостью проникает не только через кожу, но и сквозь веки глаза на сетчатку, которая воспринимает свет и исполняет роль фотопленки или сенсора, преобразующих оптическое излучение в картинку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, лабораторные исследования показали, что длительное воздействие высокоинтенсивного синего света повреждает клетки сетчатки у мышей. Но эпидемиологические исследования на живых людях показывают совсем другую картину.

Всем хочется проводить весь день за компьютером и в телефоне, и в то же самое время сохранить самое дорогое, что есть у каждого - зрение. Пациенты осаждают офтальмологи и окулистов вопросами: "Чтобы такое купить, чтобы оставаться зрячими до конца?". Если вам не повезло встретить врача-продавца в одном лице, то он продаст вам специальные очки, и все будут счастливы. Но, когда речь идет о защите вашего зрения и поддержании здоровья глаз, не синь является вашей главной заботой.

Встроенная защита

Один из способов поразмыслить на тему взаимосвязи голубизны и возможном повреждении сетчатки - это взглянуть на Солнце, желательно вооруженным глазом. Итак, какой цвет вы видите на протяжении дня на небе, если вы не англичанин? Голубой. В погожий денек небо почти в 100 000 раз ярче экрана вашего компьютера. И где тогда эти статьи в интернете, кричащие о вреде пребывания на свежем воздухе под безоблачным небом с открытыми глазами, и ученые, доказывающих связь между воздействием солнечного света и развитием возрастной макулярной дегенерации (заболевания сетчатки, которое приводит к снижению остроты зрения)?

Итак, если пребывание на улице не губительно для сетчатки, то почему планшет или смартфон - зло во плоти? И откуда разница между воздействием синего света на глаза грызунов и человека?

А разница эта происходит, потому что строение глаза человека отличаются от грызуньих. У нас есть встроенные защитный элемент, желтое пятно, в котором живут частички лютенина и зеаксантина, обладающие способностью фильтровать синие оттенки светового потока, надежно предохраняют чувствительные клетки, из которых состоит сетчатка от разрушения.

Это не значит, что пора выкинуть на помойку все солнцезащитные очки, так как бесполезные для защиты глаз от Солнца синего света, вполне пригодятся, ибо замедляют развитие катаракты.

Обманчивый свет

Но не спешите выписывать индульгенцию всем электронным девайсам, если синий свет относительно безвреден для зрения, то определенное воздействие на глаза он таки оказывает. Из-за своей длины волны синий свет нарушает физиологию здорового сна. Чувствительные к синему свету клетки, известные как изначально светочувствительные нервные клетки сетчатки, играют здесь ключевую роль, потому что сообщают мозгу, который нынче час. Это значит, что когда вы смотрите на ярко освещенный экран, ваш мозг считает, что вы находитесь посреди оживленной улицы в час зенита и уснуть не позволит.

И пока мы говорим о синем, не стоит забывать про остальные шесть цветов спектра, потому что от них нервные клетки сетчатки также получают информацию. Поэтому устранение только синего света не влияет на улучшение сна; приглушить необходимо все цвета.

Синий свет также не повинен в чувстве усталости глаз, явственно ощутимом после долгого дня напряженного вглядывания в компьютер. Недавние исследования продемонстрировали, что ни отключение синего света, ни затемнение всего экрана, не способствовали комфорту после продолжительных компьютерных ванн.

Имеет ли смысл блокировать синие

Ответ на вопрос: "Стоит ли покупать эту дорогущую штукенцию для защиты от синего света?" - "Нет".

Во-первых, перед сном следует избегать любого яркого света.

Чтение книги с экрана, в отличие от чтения бумажного варианта, сильно увеличивает время, необходимое для засыпания (вспомните, для сравнения, как быстро вы раньше засыпали с библиотечной книжкой). Этот процесс также нещадно ворует время у тонизирующей быстрой фазы сна, притупляет фокус и снижает активность мозга на следующий день. И чем ближе находится телефон к гляделкам, тем хуже проблема.

Во-вторых, все продукты якобы блокирующие излишек синего света, не очень-то и эффективны. Например, знаменитое антибликовое покрытие, блокирует всего около 15% синего света, излучаемого экранами. Отодвиньтесь от экрана на пару сантиметров, и результат будет тот же. Попробуйте и посмотрите, заметна ли разница. Нет? Тогда не удивляйтесь, что статистика показала, что линзы и покрытия с синей блокировкой не оказывают существенного влияния на качество сна, комфорт за компьютером или здоровье сетчатки.

Что действительно работает

Все-таки существуют способы сделать рабочее и не только время за компьютером более комфортным и более способствующим скорейшему засыпанию.

Во-первых, выключайте все электронные устройства перед тем, как ложиться спать. Американская академия педиатрии рекомендует сделать все детские спальни "зонами без дисплеев", но и взрослым стоит прислушаться к этому совету. Вне стер спальни, когда необходимо работать с экраном, уменьшайте яркость.

Если глаза сильно устают, перепроверьте ваш рецепт на очки или контактные линзы. Только правильно подобранная оптика специалистами не позволяет глазам уставать.

Вы также должны позаботиться о поверхности ваших глаз. Мы не просто смотрим в компьютер: мы впиваемся в него взглядом. При этом частота миганий резко сокращается с 12 миганий в минуту до 6. В результате слезы испаряются и снова не накапливаются, пока мы не отойдем от экрана и не начнем мигать. Глаза воспаляются, и отсюда сухость и усталость после дня за компьютером. Существует простой и недорогой рецепт.

Во-первых, следуйте правилу "20-20-20". Офтальмологи определяют это правило, как 20-секундный перерыв каждые 20 минут, чтобы посмотреть на расстояние в 20 метров. Это позволит глазам промигаться и расслабиться. Поскольку надеяться на самодисциплину не стоит, существует куча приложений, которые помогут напомнить следовать этому правилу.

Во-вторых, перед продолжительным использованием компьютера используйте увлажняющие глазные капли, которые будут выполнять функции слезы и сохранят гидратацию поверхности глаза. Но следует быть исключительно осторожным, не все капли являются всего лишь заменителем слез, некоторые содержат лекарства, которые вызывают длительное покраснение, и консерванты, которые могут навредить. Если под рукой нет честного фармацевта, выбирайте капли с надписью "без консервантов".

Основываясь на исследованиях, ученые рекомендуют не вестись на шумиху по поводу голубого света и не тратить деньги на ненужные продукты. Вместо этого держите экраны подальше от спальни, затемните их перед сном и следите за тем, чтобы глаза были на мокром месте. Моргните, если поняли, что нужно делать!

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