Во время глубокого время сна человеческий мозг выводит токсины. Недостаток отдыха нарушает этот процесс и может привести к болезни Альцгеймера, говорится в исследовании ученых Бостонского университета, передает Day.Az со ссылкой на incrussia.ru.

Ученые провели эксперимент, во время которого добровольцы спали в лаборатории, а показатели активности их мозга считывались с помощью МРТ. Выяснилось, что во время фаз медленного сна нейронам требуется меньше крови для питания, и она отчасти замещается спинномозговой жидкостью.

Жидкость, в свою очередь, вымывает из мозга токсины, такие, как бета-амилоиды, которые естественным образом накапливаются в мозге и могут привести к болезни Альцгеймера. Этот процесс не происходит во время фаз быстрого сна, с которым чередуется в течение ночи медленный сон.

Здоровый сон состоит из пяти циклов, в каждом из которых сменяют друг друга медленный и быстрый сон. В среднем он должен составлять 7-8 часов. Если сон короче, то токсины из мозга выводятся хуже.

Многие деловые люди, напротив, уделяют мало времени сну. Например, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, по собственным словам, работает до 17 часов в день, так что на сон ему часто остается от 4 до 6 часов. Он мучается от бессонницы и принимает сильнодействующее снотворное Ambien.

В то же время директор по продукту Google Андрей Дорониче проводит специальные тренинги по правильному сну и убеждает своих сотрудников, что спать меньше 7,5 часов - "халатность", так как недостаток отдыха влияет затем на работоспособность. Наконец, глубокий сон оказался универсальным средством от стресса: во время этой фазы медленного сна задействована префронтальная кора головного мозга, которая контролирует тревожность.