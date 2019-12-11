По ее врача, людям с наследственностью или аллергией на что-то не стоит заводить домашних животных, как это может привести к сильной иммунной нагрузке на организм.

Она добавила, что аллергия на шерсть животных называется эпидермальная, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Это высокое заблуждение, что есть безаллергенные кошки и безаллергенные собаки. К сожалению, аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты", - пояснила Бобрикова.

Также она отметила, что с кошками возникают сложности из-за того, что они облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью - высокоаллергенный компонент. Поэтому аллергия кошек более распространенная, чем на собак.