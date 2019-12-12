Семи пациентам с загадочным расстройством, которое вызывает повышение температуры каждые несколько недель, наконец поставили диагноз. Генетический анализ показал, что все они имеют ранее неизвестное аутовоспалительное заболевание.

Недуг, получивший название синдром CRIA, подробно описан международной командой учёных в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Открытие было сделано при попытке поставить диагноз пациентам в возрасте от 10 до 82 лет. Все эти люди были членами трёх американских семей.

С самого младенчества у них каждые две-четыре недели возникали головные боли, озноб и сильный жар: температура тела повышалась до 41 градуса и держалась на этой отметке от двух до семи дней.

Были и другие симптомы воспаления, к примеру, увеличивались в размерах лимфатические узлы. У некоторых пациентов также появлялись тошнота и диарея, боли в суставах, снижался аппетит и наблюдалась потеря веса, а во рту образовывались язвы.

Не имея возможности поставить диагноз по классическим схемам, специалисты решили изучить гены всех этих пациентов. В частности, команда сосредоточилась на экзоме. Это часть генома, которая кодирует все белки в организме.

"Мы секвенировали весь экзом каждого пациента и обнаружили уникальные мутации у членов каждого из трёх семейств. Как будто молния ударила три раза в одно и то же место", - рассказывает в пресс-релизе соавтор работы доктор Стивен Бойден (Steven Boyden) из американского Национального института исследований генома человека.

Мутация, о которой идёт речь, была найдена в гене под названием RIPK1. Нарушение в работе организма, которое она вызывает, никогда ранее не описывалось, сообщают учёные.

Оказалось, у людей с синдромом CRIA эта мутация запускает воспаление, а также гибель клеток. Виновником становится белок RIPK1, который учёные назвали "молекула-суперубийца".

"RIPK1 - сильнодействующая молекула. Клетка разработала способ расщепления RIPK1 на две части, чтобы "разоружить" молекулу и остановить её воспалительную активность. [Однако] при этом аутовоспалительном заболевании мутации препятствуют расщеплению молекулы на две части, что приводит к неконтролируемой гибели клеток и воспалению", - поясняет глава научной группы профессор Джон Силке (John Silke) из Института медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл в Австралии.

Собственно, в названии болезни отражена вся суть: CRIA - это cleavage-resistant RIPK1-induced autoinflammatory, то есть устойчивый к расщеплению RIPK1-индуцированный аутовоспалительный процесс.

Чтобы подтвердить связь между мутацией RIPK1 и синдромом CRIA, исследователи провели эксперимент с модельными животными.

Когда они добавили в геном мышей ту же мутацию, у грызунов появились те же симптомы, которые наблюдались у пациентов.

Затем этих мышей заразили бактериями, и их иммунная система стала гиперактивной. Животные демонстрировали больше признаков воспаления и гибели клеток.

Исследователи отмечают, что пациенты, с которыми велась работа, получали ряд противовоспалительных средств (в том числе кортикостероидов и биопрепаратов). У одних наблюдались значительные улучшения, у других - более слабые. Кроме того, были отмечены некоторые побочные эффекты.

В ближайшем будущем учёные надеются отыскать наиболее эффективный и безопасный способ лечения синдрома CRIA. Собственно, новые препараты уже находится в разработке, но ни один ещё не был одобрен.

Авторы не сообщают, как часто у людей встречается синдром CRIA. Возможно, понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе заболевания, поможет дать точные оценки.

К слову, недавно научная группа из Китая сообщила о двух семьях с той же мутацией и схожими симптомами. Учёные из Поднебесной проводят своё независимое исследование.

Учёные полагают, что в дальнейшем более подробное изучение синдрома CRIA поможет лучше разобраться в механизмах возникновения и развития некоторых других заболеваний, таких как колит, артрит и псориаз.