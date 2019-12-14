Отсутствие солнца, короткий световой день, дедлайны на работе, избыточное потребление пищи, недостаток физической активности, плохая экология неизбежно приводят к накоплению токсических веществ, что в конечном итоге выливается в проблемы со здоровьем, как физическим, так и душевным. Поэтому важно помогать организму поддерживать его ресурсы. В том числе с помощью осознанного питания. Рамблер спросил доктора индийского ретрита-курорта Atmantan Wellness Resort Маноджа Куттери, какие пищевые привычки необходимо привить, чтобы быть здоровыми и продуктивными, передает Day.Az.

Орехи и семена в качестве перекуса

Орехи, такие как грецкие орехи и миндаль, содержат жирные кислоты омега-3, которые необходимы мозгу для его здорового функционирования, и антиоксидант витамин Е, который защищает нервные клетки и снижает риски для здоровья мозга. Орехи и семена, например, тыквы и подсолнечника, можно употреблять в качестве здоровой закуски - этого достаточно, чтобы утолить голод в полдень и покрыть ежедневную потребность в микроэлементах.

Регулярное употребление темно-зеленых овощей

Богатые антиоксидантами и витамином С, зеленые листовые овощи известны своим положительным влиянием на общее самочувствие и остроту ума. Кроме того, такие овощи, как брокколи, авокадо или капуста, являются мощными борцами с раком. Они содержат витамин К, который борется с недостатком концентрации, предотвращает болезнь Альцгеймера. Шпинат и капуста также содержат стимулирующие мозг витамины группы В и железо, которые помогают переносить кислород в мозг.

Травы и специи

Базилик тонкоцветный или Tulsi (органический индийский чай тулси, чай для сна)‎ расширяет дыхательные пути в легких. Один из самых простых и удобных способов повысить вашу иммунную систему - это выпивать около 1-2 чашек чая Тулси в день. Горячий чай нейтрализует холод, поступающий в ваше тело от внешней среды, и, следовательно, регулирует вашу внутреннюю температуру. Куркума полезна для здоровья, включите ее в свой рацион - эта волшебная трава творит чудеса. способствует повышению вашего иммунитета. Куркума хорошо известна своими противовоспалительными свойствами. Лакрица известно с давних времен, как одно из лучших лекарств от простуды, ангины и связанных с ними проблем. Способствует лечению респираторных заболеваний. Имбирь содержит противовоспалительные гингеролы, а также имбирь помогает бороться с риновирусами, которые вызывают респираторные инфекции.

Перец помогает в лечении простуды и кашля. Перец также обеспечивает облегчение при синусите и заложенности носа. Он помогает разрушить отложения слизи и мокроты в дыхательных путях.