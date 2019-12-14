Употребление сладкого с каждым днем вызывает желание есть еще больше сахара. После того как в организм перестает поступать избыточного количества сахара, в нем происходят кардинальные перемены, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В организме происходит перестройка обменных процессов после ограничения потребления сахара. Через три дня тяга к сладкому возрастает. Если в этот момент удержать себя в руках, то через неделю можно радоваться полученному результату. Кожа начнет очищаться, становится моложе и красивее. Улучшается пищеварение и моторика кишечника. Отмечается подъем настроения и прилив энергии.

Нормализуется память и внимание. Через пару недель можно заметить, что вкус продуктов начинает меняться. Привычные продукты становятся с ярким насыщено-выраженным вкусом.

А через месяц избыточная масса тела начнет снижаться. Вес начнет восстанавливаться до нормы тела.