В последние годы в России все чаще регистрируются случаи мочекаменной болезни. Согласно статистике, у пяти процентов россиян есть камни в почках. Можно ли предотвратить опасный недуг, и как действовать, если он развился, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Мочекаменная болезнь может объясняться наследственной предрасположенностью. Также она порой развивается из-за патологии эндокринной системы, неправильного образа жизни и плохого питания.

"Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области чаще всего у пациентов удаляют оксалатные камни, состоящие из солей щавелевой кислоты. Они содержатся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия", - объяснила старший научный сотрудник кафедры кристаллографии СПбГУ Алина Изатулина.

Эксперт пояснила, что сейчас создается методика, способная помешать образованию камней, даже если среда в почке этому благоприятствует.

"Мы изучаем формирование метастабильных гидратированных фаз. Они возникают в самом начале камнеобразования. Если мы найдем вещества, способные препятствовать формированию этих фаз, то, возможно, не дадим камню образоваться", - отметила эксперт.

Если все пойдет по плану, то вскоре может появиться способ профилактики мочекаменной болезни.

В случае появления камней их обязательно надо удалять. В зависимости от минерального состава камня его можно либо растворить, либо дистанционно раздробить при помощи специальной аппаратуры, либо удалить путем хирургической операции. Чаще всего, эндоскопически, то есть, без разрезов на теле, а через естественные мочевые пути.