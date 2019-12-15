Посильная физическая нагрузка является простым способом снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов. Такой совет дали специалисты в области медицины, говорится в публикации, размещенной в сети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, врачи порекомендовали людям, страдающим от гипертонии, регулярно ездить на велосипеде. Если это занятие не приносит удовольствия, можно просто ходить пешком. Продолжительность ежедневных прогулок должна составлять не менее тридцати минут, отмечается в процитированном материале. Ранее в пятницу сообщалось, что доктора назвали необычный симптом рака поджелудочной железы.