В детстве многим из нас родители запрещали мыться во время простуды, - считалось, что мытье лишь усугубит течение болезни. Привычка держаться подальше от душа при любом недомогании сохранилась у многих и во взрослом возрасте. Но так ли опасна на самом деле стандартная водная процедура?

Люди, убежденные в том, что при простуде мыться противопоказано, апеллируют к переохлаждению. По их мнению, если во время ОРВИ нельзя переохлаждаться, значит, нельзя и душ принимать, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Но связаны ли два этих момента?

По мнению специалистов, само по себе мытье во время болезни не может ухудшить самочувствие. Главное, установить воду средней приятной температуры, а после душа тут же вытереться и надеть на себя сухую одежду. Далее следует лишь избегать сквозняков. Соблюдая все эти условия, вы исключаете возможность того, что болезнь начнет прогрессировать из-за того, что вы провели в воде 15-20 минут.

Единственное неприятное последствие, которое грозит больному после душа, - заложенность носа. Но и она быстро проходит, не доставляя долгосрочного дискомфорта.