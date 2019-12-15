Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" заявила, что горячий чай может только ухудшить состояние больного с высокой температурой, поэтому его стоит пить в теплом виде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она напомнила, что чай оказывает разогревающий и мочегонный эффект, а она при высокой температуре выводится из организма человека.

"Лучше пить щелочные напитки", - посоветовала Соломатина.