Поиск смысла жизни приводит к стрессу, говорится в исследовании Калифорнийского университета.

Ученые попытались выяснить, как осознание смысла жизни или его поиск связаны с возрастом, физическим и умственным благополучием, а также когнитивными функциями на протяжении всей жизни взрослого человека.

Для этого они опросили более 1300 человек в возрасте от 21 года. Им предложили выбрать один из трех вариантов ответа: "Я понимаю смысл своей жизни"; "В моей жизни есть четкий смысл" и "Я ищу что-то, что придает жизни смысл". Также участников эксперимента попросили оценить свое субъективное физическое и психическое благополучие, передает Day.Az со ссылкой на Inc.

В итоге выяснилось, что те, кто имел четкое понимание смысла жизни, были счастливее и здоровее тех, кто все еще искал его. Последние чувствовали себя хуже физически и психически, хуже оценивали свои когнитивные способности. Ученые пришли к выводу, что эта тенденция усиливается в зависимости от возраста.

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