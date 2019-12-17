Если после приема пищи вы часто сталкиваетесь с болями в желудке, у этого может быть ряд причин, передает Day.Az со ссылкой на BAZAAR. Жирная еда, перекусы на ходу, чрезмерная любовь к газированным напиткам и многое другое. Боли в животе могут застать на работе, дома или во время прогулки с друзьями, испортить настроение и здорово снизить работоспособность. Разбираемся, из-за чего возникают столь неприятные ощущения в желудке и как предотвратить их появление.

В чем может быть причина?

1. Избыток кислоты

Все мы любим фрукты и часто забываем о том, что фруктовый сок содержит большое количество кислот. Если тарелка фруктов заменяет вам полноценный прием пищи, это может привести к неприятным ощущениям в желудке.

2. Чрезмерная спешка

Если вы стараетесь съесть ваш обед как можно быстрее, то рискуете проглотить слишком много воздуха. Звучит немного странно, но избыток воздуха может воздействовать на стенки желудка и вызывать боли. Выделяйте достаточно времени на прием пищи и никогда не перекусывайте на ходу.

3. Острая еда

Поклонники перца чили и других жгучих приправ могут столкнуться с неприятной колющей болью после еды. Острые продукты содержат капсаицин, который раздражает слизистую желудка и вызывает дискомфорт.

4. Еще один кофе, пожалуйста

Чувствуете упадок сил в середине рабочего дня? Не спешите бежать за очередной чашкой кофе. Кофеин не только стимулирует нервную систему и придает бодрость, но и является сильным раздражителем для вашего желудка. Некоторые продукты помогают взбодриться не хуже кофе и не вызывают дискомфорта.

5. Газированные напитки

Даже если на вашей баночке "Колы" написано "без калорий" (что весьма сомнительно), содержание углекислого газа в ней очень высокое. Эти пузырьки воздействуют на слизистую желудка не самым мягким образом и провоцируют массу неприятных ощущений.

6. Стресс

Наш мозг напрямую связан со всеми органами. Проблемы на работе или ссора с лучшей подругой отражаются не только на настроении, но и на функционировании пищеварительной системы. Постарайтесь снять стресс и хорошо выспаться, возможно, и боли в желудке исчезнут.

7. Несварение желудка

Званые ужины - это прекрасно, но за подобные удовольствия приходится платить. Если вы наелись жирной тяжелой пищи в двенадцатом часу ночи, готовьтесь к дискомфорту в желудке на утро.

Что делать?

1. Откажитесь от вредных привычек

О вреде курения и чрезмерного употребления алкоголя все мы неоднократно слышали. Добавьте к списку неприятных последствий боли в желудке. Вещества, содержащиеся в сигаретах и алкоголе, негативно влияют на слизистые оболочки, что приводит к дискомфортным ощущениям.

2. Поддерживайте здоровье микрофлоры кишечника

Здоровье микрофлоры кишечника и желудка напрямую влияет на наличие болей в животе. Добавьте в свой рацион богатые пробиотиками продукты или купите биодобавки (предварительно проконсультировавшись с врачом!).

3. Пищеварительные ферменты

Зачастую наш желудок не может выработать достаточное количество ферментов для переваривания пищи. Это не патология, и решается такая проблема приемом дополнительных ферментов. Но опять же, данный вопрос следует согласовать с врачом, и заниматься самолечением мы не рекомендуем.