https://news.day.az/medicine/1186378.html Ученые впервые победили вирус герпеса
Ученые впервые победили вирус герпеса
Ученые из Гарвардской медицинской школы провели удачное исследование, в ходе которого сумели победить вирус герпеса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Специалисты применили технологию CRISPR, включая спящие копии вируса герпеса. В ходе экспериментов выяснилось, что это действительно работает. Технология позволяет редактировать
ДНК организмов и лечить таким образом наследственные заболевания. Ученым удалось разрушить активные вирусы и их спящие копии в зараженных человеческих фибробластах. Теперь специалисты планируют создать лекарство против вируса, используя технологии генного редактирования.
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