Ученые из Гарвардской медицинской школы провели удачное исследование, в ходе которого сумели победить вирус герпеса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты применили технологию CRISPR, включая спящие копии вируса герпеса. В ходе экспериментов выяснилось, что это действительно работает. Технология позволяет редактировать

ДНК организмов и лечить таким образом наследственные заболевания. Ученым удалось разрушить активные вирусы и их спящие копии в зараженных человеческих фибробластах. Теперь специалисты планируют создать лекарство против вируса, используя технологии генного редактирования.