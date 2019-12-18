Кровь зеленого цвета действительно встречается у разных живых организмов на Земле. У животных, например некоторых видов лягушек, это норма. Для человека такой симптом - аномалия, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Зеленую кровь могут создавать разные вещества. Однако, чтобы понять, откуда она берется, нужно понять, что придает ей здоровый красный цвет. Одна из основных функций крови - помогать кислороду циркулировать в организме. Эти занимается белок гемоглобин, который и придает ей красный цвет.

В 2007 году канадские хирурги из больницы Святого Павла проводили операцию человеку. У него были проблемы с кровообращением. Когда они начали процедуру, то увидели кровь необычного цвета. По словам медиков, она была похожа на цвет шкурки авокадо. Тогда врачи провели ряд исследований и выяснили, что кровь приобрела такой цвет из-за лекарственного препарата. Мужчина на протяжении длительного времени принимал таблетки от головной боли.

Они вступили в реакцию с гемоглобином, и появился такой необычный для крови цвет.

Такое случается, если в медикаментах содержится сера. В случае, если злоупотреблять ими или принимать постоянно на протяжении нескольких лет, кровь может поменять свой цвет на зеленый. Когда сера вступает в химическую реакцию с гемоглобином, образуется сульфогемоглобин. Больше у человека не наблюдаются дополнительные симптомы: он может спокойно жить и не знать, что в его организме течет зеленая кровь.