Риск человека умереть от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от того, в какое время года он родился. К такому выводу пришли по итогам нового масштабного исследования специалисты из США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предыдущие работы, проводившиеся в разных частях света, неоднократно показывали, что у жителей северного полушария, рождённых весной и летом, общий риск преждевременной смерти, а также риск умереть от болезней сердца выше, чем у людей, рождённых осенью. Между тем к югу от экватора наблюдается обратная тенденция.

По мнению экспертов, причин таких различий может быть несколько, например, сезонные колебания в рационе матери и младенца, уровни загрязнения воздуха и наличие солнечного света (что влияет на уровень витамина D в организме).

Однако в более ранних исследованиях авторы уделили мало внимания таким факторам как семейная история болезни, экономическое и социальное положение. В связи с этим научная группа из США решила провести новый анализ.

Учёные изучили данные почти 117 тысяч женщин, принявших участие в проекте Nurses' Health Study ("Исследование здоровья медсестёр"), стартовавшем в 1976 году.

Поясним, что в рамках этого проекта была проведена серия долгосрочных исследований, изучавших разные факторы риска развития хронических заболеваний.

На момент начала исследования участницам было от 30 до 55 лет. Каждые два года они заполняли подробные анкеты о здоровье и образе жизни.

Свидетельства о смерти и медицинские данные использовались для выявления факторов риска и анализа причин смерти в течение 38 лет (с 1976 по 2014 год).

За этот период было зарегистрировано более 43 тысяч случаев смерти, в том числе 8360 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

После учёта семейных историй болезни, а также экономических и социальных факторов исследователи обнаружили, что среди женщин, родившихся весной и летом, было небольшое, но значительное увеличение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с участницами, рождёнными осенью.

Как уточняет издание Mail Online, у участниц, появившихся на свет весной, вероятность смерти от болезней сердца была в среднем на 10% выше, чем у тех, кто родился в ноябре. А у тех, кто отмечал день рождения летом, риск был повышен в среднем на 9%.

Женщины, которые были рождены в апреле, имели на 12% больше шансов умереть от болезней сердца, чем женщины, родившиеся в ноябре. Рождение в марте увеличило риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%, в мае и июле - на 8%, а в июне - на 7%.

Между тем у женщин, родившихся в декабре, вероятность преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 5% ниже, чем у родившихся в ноябре.

Таким образом, в данном контексте декабрь стал самым "безопасным" месяцем рождения, а апрель - самым "рискованным".

Важно также отметить, что команда не обнаружила связи между тем, в какое время года был рождён человек, и общим риском преждевременной смерти (о чём сообщалось в предыдущих работах).

Исследователи не ставили целью определить причину такой тенденции, они лишь выявили определённую связь.

Пока учёные склоняются к версии о воздействии сезонных факторов на мать, плод и впоследствии на новорождённого. Вероятно, это воздействие каким-то образом сказывается на здоровье человека в зрелом возрасте.

Впрочем, нельзя не отметить важные ограничения: в этом исследовании участвовали только женщины, и проводилось оно в одной стране.

Авторы научной публикации, представленной в журнале BMJ, уверены в необходимости дополнительных работ, которые подтвердят полученные результаты и помогут объяснить механизмы, лежащие в основе найденной связи.