Профессор Кристиан Байерл перечислил ситуации, когда сильное потоотделение сигнализирует о развитии опасных недугов, вплоть до онкологии, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Когда люди сильно потеют в течение дня, не напрягаясь физически, врачи говорят о гипергидрозе - то есть, о повышенном потоотделении. В этом случае особенно сильно потеют ладони, подмышечная зона и ступни.

По ночам пот часто образуется в верхней части тела. Его могут спровоцировать лекарства для понижения температуры и некоторые антидепрессанты.

Если ничего такого человек не принимает, спит в прохладной комнате и не перегревается под одеялом, то проблема, вероятно, заключается в щитовидной железе.

Если ночная потливость сопровождается частыми походами в туалет и чувством жажды, то можно говорить о развитии диабета.

"Также необоснованный ночной пот может указывать на онкологию. Так себя иногда проявляют лимфома и лейкоз. Если на фоне сильного потоотделения вы теряете вес и у вас наблюдается повышенная температура, то надо обратиться к специалисту", - предупредил Байерл.

Внезапно появившаяся потливость - серьезный повод пройти ряд обследований. Для начала надо сдать кровь и сделать УЗИ щитовидной железы.

Кроме того, внезапное потоотделение ночью может вызвать употребление тяжелой пищи со специями на ужин.