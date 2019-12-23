Государственный экспертный совет при правительстве Японии дал в понедельник разрешение группе исследователей из Университета Мэйдзи во главе с профессором Хироси Нагасимой на проведение первого в стране эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи. Об этом сообщило общественное телевидение NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Группа профессора Нагасимы намерена путем генетических манипуляций лишить оплодотворенную яйцеклетку свиньи возможности создать поджелудочную железу. Затем в нее будут внедрены человеческие индуцированные стволовые клетки. После возвращения в организм свиньи яйцеклетка должна развиться в зародыш с поджелудочной железой, имеющей признаки, близкие к человеческому органу.

Во время эксперимента предполагается только до определенного уровня проследить за процессом. Речь о выращивании человеческих органов пока не идет.

В Японии до сих пор такие исследования не разрешались, однако запрет был снят в марте. В частности, в Токийском университете также готовятся к сходным экспериментам с мышами.

В то же время в Японии по-прежнему запрещено пересаживать человеку органы, выращенные в животных.