Не высыпаясь, человек потом весь день может быть раздражительным и усталым. Естественно, это сказывается и на работе, и на отношениях с коллегами и близкими людьми. А ведь для того, чтобы наладить свой сон, порой даже нет необходимости идти к доктору. Специалисты назвали пять простых вещей, обратив внимание на которые, вы можете перестать просыпаться по утрам с больной головой, Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Свет

Свет от смартфонов, невыключенных компьютеров или уличное освещение за окном не позволяют телу расслабиться, а организму уснуть. Для настоящего ночного отдыха необходимо полное погружение в темноту.

Переутомление

Переутомление вызывает по ночам бессонницу. Не выспавшись прошлой ночью, человек думает, что на следующую ночь он будет спать без задних ног. Но бессонница может продолжаться из-за общего переутомления. Поэтому, чувствуя себя усталым и разбитым, стоит перед сном немного расслабиться. Например, прогуляться по свежему воздуху и поменьше думать о делах.

Стресс

Стресс, как и переутомление, не позволяет организму расслабиться. Тело напряжено, и мозг никак не может дать организму установку на сон. Здесь совет точно такой же: отрешиться от проблем хотя бы на ночь глядя, выдохнуть, и сон придёт. А насчёт проблем... Утро вечера мудренее...

Переедание

Чрезмерное насыщение перед сном заставляет внутренние органы трудиться на полную катушку, что перерастает в бессонницу. Организму требуется несколько часов, чтобы усвоить большой объём пищи, и только после этого человек потихоньку засыпает. Однако полночи уже позади, и с утра товарищ явно встанет не выспавшись.

Температура

Доказанный факт, что во время сна температура человеческого тела охлаждается почти на один градус, подготавливая организм к спокойному состоянию, отключая от режима активности. По этой причине человеку намного проще уснуть в прохладном помещении, чем в жарком или душном. Ибо чем медленнее остывает организм, тем дольше ему требуется времени, чтобы уснуть.

Каждый человек, страдающий нарушениями сна, применяет свои приёмы для скорейшего засыпания. Но если помнить о пяти вышеперечисленных "врагах" хорошего сна, можно заметно облегчить свою жизнь.