Алкоголизм действительно считается заболеванием, но не все видят грань и знают, по каким признакам можно определить настоящего алкоголика. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, в какой момент нужно бить тревогу.

Прежде всего, стоит понимать, что алкоголизм связывают не с физическими проявлениями, а с психологическими. Несмотря на то, что все происходит у человека в голове, на алкоголизм указывает его поведение.

Ожидание выпивки

Человек может употреблять алкоголь по праздникам или без повода, но заболеванием это становится в тот момент, когда его настроение зависит от очередной "дозы". В ожидании человек меняется: находится в приподнятом настроении, пытается быстрее выполнить свои дела и веселеет. Кроме того, он начинает отрицательно относиться ко всему, что может препятствовать его "встрече" с алкоголем. Пьющий человек резко будет воспринимать все упреки в свою сторону и обижаться даже на самых близких людей.

Потеря контроля

Этот симптом появляется на начальных стадиях и потом преследует человека на протяжении всей болезни. Человек просто теряет контроль над количеством выпиваемого. В начале вчера он может обещать себе или близким, что ограничится несколькими бокалами или рюмками, но как только к нему приходит опьянение, он сразу же начинает терять контроль и пить все больше и больше. В этом состоянии уже невозможно проявить силу воли и остановиться.

Толерантность к алкоголю

Когда человек принимает спиртное на протяжении долгого времени, его организм вырабатывает толерантность, привыкание. С каждым разом ему нужно увеличивать дозу, чтобы наступило опьянение. В таком состоянии организм уже плохо перерабатывает и выводит токсины, поэтому развиваются различные болезни.