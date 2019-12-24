Минеральная вода может принести организму вред. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина изданию "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, минеральная вода может быть столовой и лечебной (сильноминерализованной).

Именно с лечебной водой, по мнению врача, нужно быть осторожными. Дело в том, что она бывает щелочная и кислотная. Здоровому человеку кислотную воду вообще пить не стоит, потому как ее назначают по показаниям.

При гастрите и язве не следует употреблять кислотную минералку, а при проблемах с желудочно-кишечным трактом даже простая столовая минеральная вода может принести вред, потому как газ в ней раздражает слизистую человека.

"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом...", - объяснила Соломатина,

При этом она напомнила, что для того, чтобы восполнить баланс жидкости, можно просто делать пару глотков каждые 30 минут.

"Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены", - отметила врач.