Лекарства созданы для того, чтобы избавлять людей от различных болезней. Однако, если они могут хорошо повлиять на один орган, могут сделать плохо другому. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, что не стоит принимать, если у вас есть проблемы с печенью.

Гормональные препараты

Сюда относятся все лекарства, которые направлены на восстановление гормонального фона. Дело в том, что все гормоны вырабатывает печень, и она же избавляет организм от токсинов. Прием гормональных может спровоцировать доброкачественные опухоли, но после их выявления нужно как можно скорее прекратить прием лекарств. Если у вас уже имеются проблемы, не стоит усугублять их. Лучше заменить лекарства на витамины или что-то более щадящее.

Обезболивающие

Конечно, не все обезболивающие лекарства опасны для печени. С осторожностью нужно относиться только к тем, которые содержат парацетамол. Дело в том, что не все люди смотрят на состав лекарств и дозировку, а при болях начинают пить его каждый раз, когда чувствуют неприятные ощущения. Парацетамол опасен при передозировке: он повреждает печень и приводит к ее недостаточности.

Антибиотики

Часто люди начинают принимать антибиотики при обыкновенной простуде, и в этом их опасность. Такие сильнодействующие лекарственные препараты может назначать только врач, который знает общую картину болезни. Дело в том, что печень также перерабатывает активные вещества, которые находятся в этих препаратах. Уже поврежденному органу будет сложно справиться с большим количеством активных компонентов, поэтому они могут только навредить. Если после приема антибиотиков вы почувствовали новые неприятные ощущения, стоит обратиться к врачу для замены лекарства.