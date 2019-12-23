О пользе лука все знают с детства. Сторонники народной медицины предлагают использовать его в борьбе чуть ли не со всеми болезнями. Разумеется, употребление этого овоща не является панацеей, но полезных свойств у него, действительно, очень много. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о пяти причинах, почему стоит включить сырой лук в свое ежедневное меню.

Защищает от простуды

Об этом свойстве репчатого лука все знают с детских лет. Помните, как мама резала лук, засыпала его сахаром, а получившимся сиропом потчевала вас, когда одолевал кашель? А завернутые в марлю кусочки лука и вложенные в ухо (опять же от кашля) ваши бабушки практиковали? Так вот. Если вам кажется, что все это бред, не стоит делать скоропалительных выводов. В репчатом луке содержатся растительные соединения, обладающие высокой антибактериальной активностью, фитонциды. Сами по себе они развитие вирусов останавливать не умеют, но угнетают патогенную микрофлору, которая быстро размножается в атакованном вирусом организме.

Нормализует обменные процессы

Всем известно, что с возрастом люди сталкиваются с замедлением метаболизма. Лук помогает бороться с этим процессом. В овоще содержатся органические кислоты, обладающие разогревающим свойством. Эти вещества стимулируют работу пищеварительного тракта, а также нормализуют функционирование печени и поджелудочной железы, "вынуждая" их вырабатыванть большее количество ферментов.

Снижает уровень сахара в крови

В луке содержится глюкинин, растительное вещество, являющееся аналогом инсулина. Ежедневное употребление лука помогает снизить уровень сахара в крови.

Помогает в поддержании веса

Вещества, содержащиеся в репчатом луке, помогает поддерживать вес на определенном уровне, а также легче сбрасывать лишние килограммы. Это не означает, что при желании похудеть необходимо целыми днями грызть исключительно луковицы, но добавлять лук в легкие овощные салаты, рагу и первые блюда, определенно, стоит.

Снижает риск развития рака

В луке содержится вещество кверцитин, обладающее противораковыми свойствами, поэтому употребление овоща снижает риск развития онкологии.