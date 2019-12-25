Если верить исследованию Национального института здоровья США, у подавляющего числа американцев (50-90%) возникает насморк на морозе, который исчезает сразу же после того, как человека попадает в теплое помещение, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Чтобы понять, почему мы начинаем "шмыгать" зимой без причины, нужно разобраться, как устроен нос. Дело в том, что вне зависимости от температуры на улице, воздух, который мы вдыхаем должен обладать температурой не ниже 26 градусов по Цельсию. Таким образом, носоглотка меньше чем за секунду успевает нагревать поступающий воздух и вместе с тем увлажнять его жидкостью, которая в том или ином количестве содержится в носу каждого человека.

Когда мы попадаем на холод, наш организм тут же становится уязвимее к различным микробам и вирусам. Чтобы предупредить болезнь и защититься, он подает сигнал носоглотке, и та начинает вырабатывать вдвойне больше жидкости, чтобы человека уберечь. К слову, в составе этой жидкости белки, углеводы, соль и некоторые виды клеток.

Вот почему, вновь столкнувшись с насморком на холоде, беспокоиться скорее всего не стоит. Очевидно, что организм просто хочет обезопасить вас от возможных вирусов.