Анемия - это снижение уровня гемоглобина в крови. В зависимости от причин возникновения анемия бывает: железодефицитной, гемолитической, вызванной дефицитом витамина В12, мегалобластной, апластической. Наиболее распространенной формой является железодефицитная анемия, связанная с дефицитом железа в гемоглобине. Гемоглобин - это вещество, которое передает кислород организму.

От железодефицитной анемии страдает почти каждый третий житель Земли. Болезнь констатирована примерно у 10 % мужчин, но чаще всего она встречается у женщин репродуктивного возраста, беременных женщин, кормящих матерей и детей. Анемия может привести к гипоксии или кислородному голоданию. Это ограничивает функции органов.

Наиболее часто дефицитом железа страдают:

-Молодые женщины, что связано с обильной менструацией.

-Пациенты с хроническим заболеванием кишечника (болезнь Крона, колит), что вызвано повреждением стенки кишечника и нарушением всасывания железа.

-Люди на строгой диете, вегетарианцы, поскольку их меню может не содержать достаточно железа в хорошо усваиваемой форме.

-Пациенты, с резекцией части желудка и кишечника.

-Дети в период интенсивного роста.

-Пожилые люди.

Основные симптомы дефицита железа. Дефицит железа вызывает снижение физической работоспособности, когнитивные нарушения, задержку развития, неблагоприятные исходы беременности, нарушения иммунитета и регуляции температуры тела. Общие симптоматические проявления анемии: общая слабость, бледная и сухая кожа; снижение работоспособности, высокая утомляемость, сонливость, частая смена настроения, раздражительность, боли в голове и шум в ушах, мушки перед глазами, головокружение, одышка, ломкость волос и ногтей, боль в сердце, слабость в мышцах, обморочные состояния.

Пути лечения дефицита железа. При лечении железодефицитных состояний необходимо придерживаться двух основных правил: вначале установить и по возможности ликвидировать непосредственную причину, которая привела к развитию данной патологии, и восполнить дефицит железа железосодержащими лекарственными препаратами.

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