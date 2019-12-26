Биологические часы человека зависят от света. Поэтому зимой, когда дни становятся короче, внутренние ритмы меняются. А вот рабочее расписание остается прежним. Из-за несовпадения режима с биологическими часами возникает "социальный джетлаг", оказывающий негативное влияние на здоровье, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам хронобиолога Тиля Роннеберга, социальный джетлаг похож на синдром смены часового пояса, которые возникает после перелетов. Человек чувствует себя плохо, поскольку должен учиться или работать, хотя его организм еще не проснулся.

Зимой социальный джетлаг ощущается острее: в это время года люди чаще опаздывают на работу или учебу и чаще прогуливают. По мнению ученых, это связано с тем, что зимой поздно светает.

Профилактикой опозданий и прогулов может стать разрешение приходить на работу позже. Работодателям необходимо осознать и донести до работников мысль о том, что на работу нужно приходить выспавшимся.

От этого выиграют обе стороны, считает специалист. Работники будут добиваться лучших результатов и получать удовольствие от работы, так почувствуют себя более эффективным. Количество отгулов и больничных также сократится, уверен хронобиолог.