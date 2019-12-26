Сладости улучшают настроение и помогают нам справляться с депрессией? Психологи предупреждают, что всё может быть с точностью до наоборот: сладкое помогает депрессии справляться с нами. Злоупотребление сахаром может усугублять нашу подавленность, и тому есть серьёзные физиологические причины.

Такая гипотеза высказана в научной статье, опубликованной в журнале Medical Hypotheses, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Зимой многие чувствуют подавленность и упадок сил. Специалисты связывают это в первую очередь с нехваткой солнечного света.

"Снижение [количества] солнечного света зимой у многих людей нарушает циркадные ритмы, нарушает здоровый сон и подталкивает от 5 до 10% населения к полномасштабному эпизоду клинической депрессии", - рассказывает соавтор статьи Стивен Иларди (Stephen Ilardi) из Университета Канзаса.

Те или иные депрессивные симптомы в холодное время года проявляются почти у 30% населения, добавляет исследователь.

Задумавшись о тщете бытия, многие из нас пытаются справиться с нахлынувшими эмоциями испытанным способом: покупают что-нибудь сладенькое.

"Одним из обычных признаков депрессии, которая начинается зимой, является тяга к сахару", - констатирует Иларди.

К тому же в праздничные дни нас буквально окружают гастрономические удовольствия, и как тут не уступить соблазну?

"Когда мы употребляем сладости, они действуют как наркотик, - поясняет эксперт. - Они оказывают немедленный эффект в виде повышения настроения, но в высоких дозах они могут также иметь парадоксальные, пагубные долгосрочные последствия в виде ухудшения настроения и самочувствия, усиления воспаления и увеличения веса".

Авторы пришли к такому выводу, проанализировав большое количество научной литературы.

С увеличением веса всё понятно, но как сладкое может ухудшать настроение? Разумеется, созерцание в зеркале своих изменившихся габаритов - в буквальном смысле весомая причина расстроиться. Но существуют и чисто физиологические пути.

Так, чрезмерное употребление сахара может усугублять воспалительные процессы. Между тем известно, что воспалительные гормоны могут подталкивать мозг к тяжёлой депрессии. Как минимум половина пациентов с депрессией имеет повышенный уровень воспалительных процессов в организме.

Кроме того, на наше настроение влияют многие виды обитающих в организме бактерий. Они вырабатывают те или иные вещества, которые, попадая в кровь, меняют психологическое состояние человека.

Многие из них улучшают самочувствие, но есть и исключения. Чрезмерное потребление сахара благоприятствует развитию как раз для тех микроорганизмов, чьи продукты жизнедеятельности провоцируют тревогу, стресс и депрессию.

Означает ли это, что нужно совсем отказаться от сладкого? Разумеется, нет. Авторы новой статьи рекомендуют не превышать дозу, рекомендованную Американской кардиологической ассоциацией. Она составляет 25 граммов добавленного сахара в день (это столовая ложка сахарного песка с горкой).

Напомним, что добавленный сахар - это весь сахар, добавленный в пищу при её приготовлении, будь то домашняя кулинария или пищевое производство. В него не включаются углеводы, изначально содержащиеся в продукте (например, делающие фрукты сладкими).

Для оптимального же психологического самочувствия авторы рекомендуют рацион, богатый растительными продуктами и омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. А вот ультраобработанные продукты вряд ли улучшат настроение.

Впрочем, исследователи оговариваются, что в этом вопросе большую роль играют индивидуальные различия.

"Не существует единого подходящего для всех метода, чтобы точно предсказать, как организм человека отреагирует на любую заданную пищу в любой заданной дозе", - предупреждает Иларди.