Зимой, в сезон болезней, подхватить вирус проще, чем когда бы то ни было. Но порой простуда наносит меньше вреда здоровью, чем лекарства, смешанные с веществами, с которыми их смешивать нельзя. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, о каких "миксах" стоит забыть раз и навсегда.

Аспирин и вишневый сок

Многим кажется, что вишневый сок опасен лишь содержащимся в нем сахаром. Но на самом деле в этом напитке помимо прочего содержатся салицилаты, которые, вступая во взаимодействие с аспирином, крайне негативно отражаются на здоровье. Неслучайно аспирин также называют ацетилсалициловой кислотой. Салицилаты вишни, как и аспирин, разжижают кровь и вдобавок к этому портят слизистую желудка. В итоге, если регулярно принимать сок и аспирин вместе, можно спровоцировать возникновение язвы с кровотечением.

Грейпфрутовый сок и почти любые лекарства

Медики давно предупреждают пациентов, что "микс" из грейпфрутового сока и препаратов для снижения холестерина может запросто привести к летальному исходу. Также недавно стало известно, что грейпфрут непредсказуемым образом влияет и на действие других медикаментов. А потому, от, казалось бы, полезного фрукта на время болезни лучше отказаться.

Энергетик и капли в нос

Зачастую энергетики бодрят не только благодаря кофеину, но и за счет гуараны. Вот только у этого продукта есть и другой эффект, - он сужает сосуды. То же самое делают и капли для носа, - именно сужение сосудов позволяет вашему носу дышать. Но если злоупотреблять каплями, а после выпить энергетик с гуараной можно вполне... спровоцировать инсульт. Вряд ли долгие часы бодрствования того стоят.