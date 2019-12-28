Согласно статистике, большинство заболеваний печени проявляются именно зимой. Существует несколько причин этому необычному феномену. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, от чего страдает печень в холодное время года.

Лекарственные препараты

Осенью начинается сезон простуд и вирусных инфекций. Очень часто простые заболевания в виде ОРВИ протекают с осложнениями, так как их не лечат. Тогда же людям требуются антибиотики, чтобы помочь победить инфекции. Кроме того, большинство начинают заниматься самолечением и принимают антибиотики самостоятельно. Такие препараты могут быть опасны для печени, если принимать их постоянно и без присмотра лечащего врача. Дело в том, что этот орган фильтрует вещества, поступающие в организм. Когда человек принимает антибиотики, печень может просто не справиться с количеством работы. Тогда возникают новые заболевания или проявляются старые.

Алкоголь

Новогодние праздники сотрясают всю страну, а вместе с ними корпоративы и повод выпить с друзьями во время длинных выходных. Таким образом, поводов для употребления алкоголя находится масса, а алкоголь, как знает большинство людей, сильно вредит печени. Кроме того, в холодное время года люди выбираются не на свежий воздух, а в кафе и рестораны. Физическая активность в этот период также становится меньше. Все эти факторы в совокупности сильно влияют на печень.