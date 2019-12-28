Практически каждый из нас когда-либо испытывал головную боль. В суете повседневной жизни привычно не придавать этому симптому особого значения. Многие считают, что спасение от головной боли кроется в приеме обезболивающей таблетки. Но как поступить, если анальгетики не помогают? И так ли безвредно все время прибегать к болеутоляющим средствам, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Разновидности головных болей

В медицине различают первичные и вторичные головные боли.

Первичные, как правило, не опасны и возникают сами по себе. К ним относятся:

-Головные боли напряжения

-Мигрень

-Кластерная головная боль

Вторичные всегда являются следствием какого-либо заболевания. Распространенность их невелика - всего 2-5% от общего числа головных болей.

Среди патологических процессов, вызывающих болевой синдром, встречаются угрожающие жизни состояния (например, тяжелая черепно-мозговая травма, инсульт, менингит, субарахноидальное кровоизлияние).

Чтобы понимать, когда требуется экстренная медицинская помощь, необходимо знать симптомы заболевания. Для начала рассмотрим клинику первичных головных болей.

Мигрень

Патология часто встречается у молодых женщин на фоне гормональных сбоев. Проявляется периодическими приступами пульсирующей боли, которая локализуется в одной половине головы. Характерен стойкий болевой синдром длительностью от 4-х часов до трех суток.

Заболевание может сопровождаться светобоязнью, тошнотой, рвотой, пеленой перед глазами, повышением температуры тела.

Боль усиливает физическая нагрузка или эмоциональное напряжение. Проявления заболевания уменьшаются, если человеку удается заснуть.

Головная боль напряжения

Патология возникает на фоне переутомления, стресса, длительного вынужденного положения в неудобной позе или недосыпания, когда появляется мышечное напряжение головы и шеи. Это наиболее распространенный вид головной боли.

Локализуется в области лба, глаз, в висках, может отдавать в шею и плечи. Болезненные ощущения носят диффузный сдавливающий характер по типу "обруча" или "шлема", длятся от нескольких минут до недели.

Боль часто сочетается с депрессивно-тревожными расстройствами и дискомфортными ощущениями в других органах (кардиалгии, дорсалгии и т.д.).

Состояние улучшается во время отдыха и расслабления, когда уменьшается мышечный спазм.

Пучковая (кластерная) головная боль

Заболевание проявляется приступами очень сильной головной боли, которая локализуется в глазном яблоке или вокруг глаза.

Во время приступа больные возбуждены, лицо на стороне поражения может краснеть, отмечается слезотечение, опущение века, сужение зрачка, из носа появляется отделяемое, веко отекает. Редко головные боли сопровождает тошнота, рвота.

Приступ продолжается от 10 минут до 3-х часов, может повторяться до 5 раз в день. Ухудшение состояния длится от 14 дней до 6 месяцев, после чего головные боли перестают беспокоить.

Период ремиссии длится несколько месяцев и даже лет.

Вышеописанные варианты первичных головных болей не представляют опасности для жизни, а лишь ухудшают ее качество. Исключением является мигрень.

В каких случаях мигрень опасна

Это заболевание не всегда безопасно, как может показаться на первый взгляд. Одним из наиболее серьезных последствий является мигренозный инсульт. Патология развивается вследствие частых или длительно протекающих приступов односторонних головных болей.

Механизм развития инсульта заключается в том, что на фоне мигрени происходит недостаточное кровоснабжение определенного участка мозга. В результате длительной нехватки кислорода и питательных веществ клетки мозга отмирают, формируется очаг поражения.

Опасность кроется в том, что симптомы развившегося инсульта ошибочно можно принять за мигренозную ауру. Чаще всего при этом отмечаются зрительные нарушения: двоение, выпадение полей зрения, зрительные галлюцинации и т.д. Иногда возникает потеря сознания.

Если предвестники мигрени (аура) длятся более часа, необходимо срочно обратиться к врачу.

Вызвать бригаду скорой медицинской помощи следует при нарушении речи, чувствительности, появлении выраженного головокружения, слабости в правых или левых конечностях.

Другие причины обратиться к врачу

Тяжелые последствия для организма, вплоть до летального исхода, могут вызвать патологические процессы, сопровождающиеся вторичными головными болями. Важно вовремя диагностировать жизнеугрожающую проблему и быстро принять меры.

Итак, когда же стоит бить тревогу?

-При появлении внезапной выраженной головной боли по типу "удара по голове";

-При возникновении более интенсивной и длительной головной боли, отличающейся от привычных болевых ощущений;

-При угнетенном сознании (оглушении, сопоре или коме);

-При впервые возникшей головной боли у человека старше 50 лет; При нарастании интенсивности головной боли на фоне физической нагрузки, кашля, полового акта и других состояний, повышающих внутричерепное давление;

-При появлении очаговой неврологической симптоматики (нечетком произношении слов и отсутствии понимания обращенной речи, мышечной слабости в одной половине тела, зрительных нарушениях, чувствительных расстройствах);

-При констатации выраженной головной боли, развившейся на фоне онкологии либо ВИЧ-инфекции;

-Если головная боль сочетается с симптомами интоксикации (высокой температурой тела, болью в мышцах и т.д.);

-При стойкой длительной головной боли (до нескольких недель), интенсивность которой нарастает.

Головная боль далеко не всегда является признаком серьезного заболевания. Однако, при наличии хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обратитесь к доктору.