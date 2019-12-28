Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд рассказала о главных ошибках, которые допускают люди во время чистки зубов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам эксперта, одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что после зубной пасты рот необходимо полоскать водой. Как выяснилось, отказ от полоскания только продлит действие зубной пасты, а она в свою очередь будет дольше укреплять и защищать зубы.

Милфорд также подчеркнула, что нельзя чистить зубы сразу же после еды. Еда и напитки, содержащие кислоты, смягчают зубы, и если использовать пасту сразу после приема пищи, она может серьезно повредить их.

Помимо этого дантист заявила, что чистить зубы, вопреки распространенному мифу, следует не дольше двух минут плавными круговыми движениями.