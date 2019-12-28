Стоматолог рассказала о главных ошибках при чистке зубов
Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд рассказала о главных ошибках, которые допускают люди во время чистки зубов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
По словам эксперта, одно из самых распространенных заблуждений состоит в том, что после зубной пасты рот необходимо полоскать водой. Как выяснилось, отказ от полоскания только продлит действие зубной пасты, а она в свою очередь будет дольше укреплять и защищать зубы.
Милфорд также подчеркнула, что нельзя чистить зубы сразу же после еды. Еда и напитки, содержащие кислоты, смягчают зубы, и если использовать пасту сразу после приема пищи, она может серьезно повредить их.
Помимо этого дантист заявила, что чистить зубы, вопреки распространенному мифу, следует не дольше двух минут плавными круговыми движениями.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре