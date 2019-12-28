Говорят, что все проблемы появляются от нервов. Это действительно так: научно доказано, что стресс сильно влияет на наш организм, вплоть до серьезных заболеваний. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие болезни могут появиться из-за нервного перенапряжения.

Проблемы с органами дыхания

Одним из последствий стресса могут быть панические атаки. Человеческая психика просто не выдерживает напряжения и выплескивает его вместе с приступом. Он сопровождается учащенным сердцебиением и проблемами с дыханием. Многие люди, у которых наблюдались панические атаки, утверждали, что после этого у них появляются проблемы с органами дыхания, например, астма.

Сердечные болезни

Как известно, из-за стресса развивается головная боль. Она появляется из-за повышенного давления. При стрессе сужаются сосуды, а вместе с этим ускоряется движение крови. Вместе с этим учащается сердцебиение. Все это создает типичную картину повышенного давления. Все это может привести к опасным сердечным приступам: инфаркту и инсульту.

Болезни ЖКТ

Из-за нервного напряжения кровь поступает в мышцы и к мозгу. Так она начинает плохо циркулировать между органами ЖКТ. Вы наверняка ощущали тошноту и синдром беспокойного кишечника при волнении. Это происходит из-за того, что кровь отступает от этих органов. Кроме того, многие люди не могут употреблять пищу во время стресса, что тоже сказывается на состоянии желудка.

Бессонница

Из-за стресса люди, как правило, вялые, не высыпаются, у них все валится из рук. Это связано с эмоциональным состоянием человека. Из-за учащенного сердцебиения и переживаний он не может уснуть, сбивает режим, а длительный стресс сказывается на общем состоянии.