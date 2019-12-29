Что чувствует человек, который находится в коме
Известно, что люди в вегетативном состоянии (коме) не спят, но при этом не реагируют на внешние раздражители. В таком состоянии глаза человека могут быть открытыми, а он не утрачивает способность улыбаться и бессознательно пожимать вам руку. Day.Az со ссылкой на Рамблер попытался выяснить, какие ощущения человек испытывает, находясь в коме.
Жизнь в коме
Долгое нахождение в таком состоянии приводит к тому, что человек теряет способность реагировать на различные факторы, у него угасают рефлексы и нарушается частота дыхания.
Регуляция температуры тела может меняться. Руки и ноги человека, который находится в коме, могут быть настолько холодными, что будет казаться, будто он уже мертв.
Учеными доказано, что кома развивается при поражении головного мозга, которое вызывает серьезное нарушение кровообращения. В результате возникает глубокое торможение в коре - оно распространяется на все отделы центральной нервной системы пострадавшего.
Причины возникновения комы
-Серьезная травма головы
-Кислородное голодание. Оно может быть вызвано удушением или остановкой сердца.
-Инсульт. Приводит к нарушению кровообращения головного мозга, в последствии к его отеку.
-Изменение уровня сахара в крови у людей, страдающих диабетом.
-Менингит или энцефалит.
-Эпилептические припадки, повторяющиеся через короткий промежуток времени.
Ощущения больного
Больной, находящийся в коме любой степени, воспринимает внешние раздражители. Люди, вышедшие из комы, утверждают, что ощущения, которые они испытывали, были схожи со сном.
Многие рассказывают, что во время пребывания в коме видят некую трубу со светом в ее конце. Но показания пациентов сильно разнятся.
Обычно человек не имеет понятия что с ним произошло, где и почему он находится. После комы пациента ждет много откровений: информация об актуальной дате, времени и описание течения болезни.
Допускается, что он на уровне подсознания человек ощущает определенные вещи. Пациенту может быть жарко и холодно, он способен испытывать чувство голода и жажды.
Практика показывает
Благодаря эксперименту, проведенному учеными, выяснилось, что более 40% пациентов в коме находятся частично или полностью в сознании. Одним из примеров, который подтвердил их исследование, стал рассказ школьной учительницы Кейт Бейнбридж. Она впала в кому из-за воспаления мозга. Кейт в подробностях описала врачам ощущения и эмоции, которые она испытывала во время пребывания в коме. По ее словам, постоянно присутствовало чувство страха, и ежеминутно хотелось пить. Кроме того, учительница вспомнила, что пыталась плакать, чтобы привлечь к себе внимание, но персонал больницы принимал ее слезы за рефлекторные и не обращал на них внимания.
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