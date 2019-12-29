Врачи и медицинские эксперты выделили несколько действий, которые обезопасят человека от развития онкологических заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, по данным специалистов Сancer Research UK около 40% раковых диагнозов можно было бы избежать при помощи радикального изменения образа жизни и питания человека.

Соответственно, эксперты называют одним из важнейших факторов риска ожирение. Так, первое, что стоит сделать, это нормализовать свое питание и вес. Любое снижение веса ведет к уменьшению риска онкологии, считает профессор политики здорового образа жизни в Университете Стерлинга Линда Баулд.

Многие специалисты уверены, что регулярное употребление даже небольших доз алкоголя может нанести здоровью серьезный вред. Со злоупотреблением спиртным связывают рак кишечника, рак груди, печени, рта и горла, а также желудка. Таким образом, следующим действием станет ограничение в алкоголе.

Кроме того, в 2017 году Целевая группа по профилактической службе США порекомендовала людям в возрасте от 50 до 59 лет принимать в маленьких дозах аспирин, что поможет защититься от колоректального рака.

Следующей предупредительной мерой называют ограничение потребления красного и переработанного мяса. Оказалось, что они связаны с раком кишечника и желудка. Так, безопасная доза составляет до 70 граммов качественного мяса в день. Жаренное на углях мясо также очень вредно из-за зашкаливающего уровня канцерогенов.

Некоторые медики отмечают, что в рацион необходимо ввести больше продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Также очень важно давать своему телу хоть какие-то физические нагрузки. Даже 30 минут упражнений в день значительно улучшат ваше здоровье.