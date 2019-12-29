Для начала нужно разобраться в причинах "оледенения" конечностей. Чаще всего холодные руки и ноги - это вполне нормально. Потому что они всегда мерзнут первыми, соответственно, согреваются последними. Day.Az со ссылкой на Рамблер выяснил, с чем связаны перепады температуры в теле.

Важное событие

Если вы находитесь в стрессовой ситуации, то в вашу кровь происходит выброс адреналина.

Этот гормон мобилизует и помогает преодолеть возможные проблемы. Один из ключевых моментов такой подготовки - резкое сужение кровеносных сосудов на периферии. Наш организм сравнивает стрессовые условия с понятием "нападай или беги". То есть, такое сужение сосудов необходимо в том случае, если "в бою" вы себе что-то повредите. Тогда кровопотеря будет незначительной, что повысит шансы на выживание.

Конечно, в современном мире стресс очень редко связан с какими-то серьезными битвами и физическим насилием. Чаще всего даже при самом незначительном волнении, наш организм может среагировать привычным им образом и сузить сосуды. Результат - снижение температуры в руках и ногах.

Серьезные проблемы с кровообращением

Плохой кровоток - одна из самых распространенных причин ледяных конечностей. Факторы, влияющие на ухудшение кровообращения:

-Нахождение в неудобной позе. Вы самостоятельно можете передавить себе сосуд и ограничить кровоснабжение.

-Варикозное расширение вен.

-Высокий уровень холестерина. Он создает бляшки, которые сужают просвет сосудов, не давая крови циркулировать.

-Сердечно-сосудистые нарушения и заболевания.

-Сидячий образ жизни.

-Диагноз: железодефицитная анемия

Иными словами, это недостаток гемоглобина в крови. Нехватка железа дает о себе знать в виде постоянной слабости, быстрой утомляемости, ломкости ногтей и волос. Если помимо холодных конечностей, вы замечаете и остальные симптомы, то стоит обратиться к терапевту. По результату анализа крови врач сможет определить, каких питательных веществ не хватает вашему организму и что стоит скорректировать в рационе, чтобы восполнить этот дефицит.

Нехватка гормонов щитовидной железы

Такое распространенное заболевание называется гипотиреоз. На начальных этапах оно практически не дает о себе знать. Вы можете заметить только небольшие изменения: склонность к отекам, увеличение веса, частые запоры и сухость кожи. Если вашему организму не хватает именно этого гормона, то холодные конечности могут стать явным сигналом дефицита.

У вас может быть сахарный диабет

Повышенный уровень глюкозы в крови плохо влияет на сосуды: они теряют эластичность и сужаются. Из-за этого ухудшается приток крови к тканям и конечности начинают мерзнуть. У диабета бывают достаточно неприятные осложнения, при которых, из-за высокого уровня сахара в крови, повреждаются нервные окончания в стопах. В результате вам может казаться, будто ступни горят или, напротив, леденеют.

Проблемы с почками

Сбои в работе почек приводят к возникновению отеков по всему телу, при которых сдавливаются сосуды и опять-таки нарушается кровообращение. В первую очередь от отечности и постоянного ощущения холода страдают именно конечности.

Хронический недосып

Недостаток сна или его отсутствие замедляют процесс обмена веществ в общем. В частности и в кровообращении. Для устранения данной причины вам будет достаточно выспаться и стараться в дальнейшем поддерживать режим и спать не менее 7-8 часов в сутки.