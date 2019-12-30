Есть достаточно распространенное мнение о том, что обильное теплое питье во время простуды и кашля способно заменить лекарственные препараты. Так ли это, объяснил доктор Сергей Агапкин, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам специалиста, жидкость при сильном кашле и простуде с высокой температурой необходима.

Она помогает уменьшить лихорадку и выводит опасные для организма продукты жизнедеятельности бактерий и вирусов.

Кроме того, жидкость компенсирует потерю воды из-за потоотделения, разжижает мокроту в легких и слизь в носу, облегчая ее отделение. Все это способствует более быстрому выздоровлению.

Однако заменой препаратов от кашля обильное питье быть не может, поэтому вода, теплый чай и морсы могут быть дополнительным средством для выздоровления, но не основным.