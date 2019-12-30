В последнее время стало модно отказываться от сахара. Совсем. Многие уверены, что он вреден и ничего хорошего организму человека не несет. Но это не совсем так. Почему нельзя полностью отказываться от сладостей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Природный элемент - сахароза, который образуется в ягодах, фруктах и овощах жизненно необходим для правильной работы всех клеток организма человека. Если прекратить "поставку" этого природного элемента, все внутренние процессы организма нарушатся, что, разумеется, негативно скажется на здоровье.

Попадая в организм, сахар подвергается расщеплению и превращается в глюкозу, необходимую для обеспечения клеток энергией. Поэтому сахар, по мнению большинства специалистов, обязательно должен входить в ежедневный рацион человека. Правда, следует оговориться, что суточная норма его не должна превышать 60 граммов.

Ученые из Польши даже сделали смелое заявление о том, что человек без сахара просто не сможет жить. Они объяснили это тем, что без сахарозы организм человека не сможет нормально поддерживать работу, например, печени, головного и спинного мозга, да и вообще лишится стабильного функционирования.

Именно поэтому сладкое есть просто жизненно необходимо.

Правда, стоит понимать, что так необходимый нашему организму сахар получать нужно из "правильных сладостей": ягод, овощей и фруктов. Хотя и кусочек торта, конфета или пирожное, съеденные раз или два в неделю, особого вреда тоже не принесут.