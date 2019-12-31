В некоторых случаях серьезную угрозу для здоровья представляет даже бокал шампанского. О том, кому алкогольные напитки противопоказаны в любых количествах, рассказал гастроэнтеролог Алексей Паромонов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Зачастую диетологи советуют людям, для которых важно поддержать компанию во время застолья, но при этом остаться трезвыми, разбавлять спиртное (например, вино) водой.

Это также помогает уменьшить "алкогольную нагрузку" на организм.

Однако даже в разбавленном виде алкоголь не стоит употреблять при хронических заболеваниях печени, например, при хроническом гепатите.

"Для таких пациентов может быть смертельной даже очень маленькая доза алкоголя. Одна рюмка может убить", - предупредил гастроэнтеролог.

При хроническом панкреатите реакция организма на алкоголь также может быть достаточно тяжелой.

"Может развиться серьезное осложнение, поэтому пациенту с панкреатитом не стоит злоупотреблять алкоголем", - пояснил Алексей Паромонов.