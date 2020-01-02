Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что бороться с похмельем после застолья с помощью алкоголя может быть смертельно опасно. Его слова приводит RT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач объяснил, что нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый, а на это уходит от трех дней до трех недель. "И еще нужно понимать, что то, что большинство называют похмельем, - это остаточная алкоголизация, остаточное опьянение. Поэтому похмеляться нельзя", - добавил он.

Брюн посоветовал приводить организм в порядок после употребления спиртного кефиром - в нем содержатся особенные белковые фракции, которые забирают токсины на себя. Также, по его мнению, хорошо подойдут крепкие бульоны, капустный рассол и любые препараты с янтарной кислотой.

Кроме того, нарколог назвал алкоголь ядом и призвал воздержаться от его излишнего употребления.